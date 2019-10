Baumschnittkurs in Zerf : Durch Baumschnitt Fruchttriebe anregen

Zerf Einen Obstbaumschnittkurs bietet der Naturpark Saar-Hunsrück am Samstag, 26. Oktober, in Zerf an. Von 10 bis 16 Uhr leitet der Naturpark-Obstbaumexperte Klaus Marx die Teilnehmer an. Am Vormittag erklärt er, welche Techniken am besten geeignet sind und welche Schnittphasen existieren.

Danach können die Teilnehmer das Gelernte unter Aufsicht in der Praxis anwenden. Zu diesem Zweck benutzen sie ein Schnittwerkzeug und machen ihre eigenen Erfahrungen. Der Naturpark Saar-Hunsrück weist darauf hin, dass ein zur richtigen Zeit vorgenommener Baumschnitt den Aufbau des Kronengerüsts beschleunige und den Alterungsprozess verlangsame. Zudem rege ein Verjüngungsschnitt die Bildung neuer Fruchttriebe an. Ein Baumschnitt zur rechten Zeit kann das Leben eines Baums verlängern.