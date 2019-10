US-Vizepräsident Mike Pence : Ramstein ist „Herzstück des US-Militärs“

Ramstein US-Vizepräsident Mike Pence hat bei einem Zwischenstopp in Ramstein den US-Luftwaffenstützpunkt als Herzstück des US-Militärs auf dem europäischen Kontinent bezeichnet. „Die freie Welt ist sicherer wegen Ihnen allen“, sagte er vor US-Soldaten auf dem Rückweg von Syrien-Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

„Wir haben in der Türkei eine erfolgreiche Verhandlung beendet, die direkt Einsätze betrifft, die Sie hier von Ramstein aus täglich unterstützen“, sagte Pence. „Ich weiß, dass Sie alle hier am Luftwaffenstützpunkt in Ramstein für unsere Einsätze in der Region seit Jahren entscheidend gewesen sind.“