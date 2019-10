Atomkrieg-Übung : Zehn Tage nach Unglück mit Kampfjet – Nato-Übung beginnt in der Region

Zehn Tage nach Unglück mit Kampfjet – Nato-Übung beginnt in der Region

Nach dem Absturz eines in Spangdahlem (Archivbild) gestarteten Kampfjets beginnt wenige Kilometer entfernt eine Nato-Übung zu einem möglichen Atomkrieg.

Büchel Internationales Militär probt den Ernstfall eines Atomkrieges.

Zehn Tage nach dem Absturz eines zuvor über das Nordsaarland geflogenen US-Kampfjets beginnt an diesem Freitag, 18. Oktober, eine Nato-Luftübung mit deutscher Beteiligung. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA starten die Maschinen vom Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Die Piloten trainieren danach, Flugzeuge mit Atomwaffen zu bestücken.

Am Dienstag, 8. Oktober, war eine F-16 im Landkreis Trier-Saarburg zerschellt, nachdem sie nach Radaraufzeichnungen einer Bürgerinitiative zuerst mit anderen Bombern im Verband geflogen und dann über Wadern wieder abgedreht war. Der Pilot konnte sich retten. Das Flugzeug ging über unbewohntem Gebiet in einem Waldstück nieder. Start war auf der US-Airbase Spangdahlem, ebenfalls in der Eifel und nur wenige Kilometer von Büchel entfernt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen noch.