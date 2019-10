Konzert in Wawern : Musikalische Reise in den „Big Apple“

Wawern Rachelle Garniez, Erik della Penna und Ulrich Balß präsentieren am Sonntag, 20. Oktober, in der Synagoge Wawern eine Mischung aus Konzert und Lesung. Während Garniez und della Penna Songs über New York vortragen, liest Balß aus seinem Buch „New York.

