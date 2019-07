Saarburg : In Saarburg steigen die Markttage

In Saarburg steigen die Markttage

Am Wochenende ist in Saarburg allerhand los. Foto: Peter Grasmück

Saarburg Vom 5. bis 7. Juli erwartet die Besucher viel Musik, ein buntes Programm und kulinarische Leckereien.

In Saarburg sind von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, Markttage. Neben ausgiebigen Shopping-Möglichkeiten an allen drei Tagen gibt es ein umfangreiches Programm mit Stadtlauf, Live-Musik, Wein-Shopping und verkaufsoffenem Sonntag.

Am Freitag sind ab 16 Uhr verschiedene Händler in der Graf-Siegfried Straße anzutreffen.

Für Live-Musik sorgen am Freitag um 21 Uhr an der Sparkassen-Bühne Boemundhof die Band „Fooling Around“ mit ihrem Repertoire aus Rock und Pop. Neben Songs von AC/DC und Chuck Berry sind auch welche von den Fantastischen vier und Avicii zu hören. Um 21.30 Uhr spielt die Band Männer ihre deutschen Cover-Songs auf der Volksbank-Bühne am Fruchtmarkt. Neben Grönemayer und Lindenberg werden auch Lieder von Rio Reiser, Westernhagen und andere Interpreten gespielt.