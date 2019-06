Rock am Ring : Drei Tage Open air – Die Ärzte starten die zweite Runde

Nürburg Insgesamt sind 75 Bands bei dem Spektakel in der Eifel angekündigt. Das Wetter dafür ist frisch, aber ohne Regen.

Mit den Punkbands Die Ärzte und Feine Sahne Fischfilet geht das legendäre Musikfestival „Rock am Ring“ am Samstag (8. Juni) um 13.30 Uhr in die zweite Runde. Auch die Metal-Band Bring Me The Horizon, die südafrikanische Rap-Rave-Formation Die Antwoord und die US-amerikanische Thrash-Metal-Band Slayer wollen dann am Nürburgring in der Eifel den Fans einheizen. Mehr als 80 000 vorwiegend junge Fans sind zu der Rennstrecke geströmt.