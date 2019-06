Gesamtwert von 58 000 Euro : Teure Violine im Zug vergessen

Neustadt Eine schon verlorene geglaubte Violine aus dem Jahr 1845 und zwei Violinenbögen haben Beamte der Bundespolizei an ihren Besitzer zurückgeben können. Dieser hatte den Violinenkoffer in einem von Neustadt an der Weinstraße abfahrenden Zug vergessen und die Bundespolizei informiert, wie die Beamten mitteilten.

