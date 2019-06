Zimmer mit Requisiten : Krimihotel bietet „Mord mit Aussicht“

Hillesheim Im Krimihotel in der Eifelstadt Hillesheim können Fans jetzt auch bei TV-Kommissarin Sophie Haas aus der Krimiserie „Mord mit Aussicht“ übernachten. Nach dem Aus der WDR-Reihe habe das Hotel Teile der Requisiten erworben und daraus eine Themen-Suite gemacht.

Dazu gehören das Schlafzimmer, in dem Kommissarin Haas (Caroline Peters) schlief und Möbel aus dem Polizeirevier. Im Krimihotel können Besucher ansonsten noch in Zimmern nächtigen, die an Alfred Hitchcock, Edgar Wallace, Sherlock Holmes oder Miss Marple erinnern. Insgesamt gibt es rund 20 Zimmer und Suiten.