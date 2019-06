Westerwald : Verfolgungsjagd mit gestohlenem Auto

Koblenz/Trier In Koblenz steht ein Mann vor Gericht, der bei einer Probefahrt davonraste – und einen Menschen verletzte.

Bei seiner späteren Festnahme im Raum Trier fuhr der junge Mann laut Anklage auf einen Polizisten zu, der sich mit vorgehaltener Pistole nur noch mit einem Sprung retten konnte. Zudem habe der Angeklagte bei der Verfolgungsjagd mit Spezialkräften der Polizei auch andere Bürger gefährdet. Am Montag wurde nach Angaben einer Gerichtssprecherin nur die Anklage verlesen. Verteidiger Franz Obst habe angekündigt, sein Mandant werde sich am zweiten Prozesstag am 11. Juni vorerst nicht zur Sache äußern. Bislang hat das Landgericht Koblenz insgesamt fünf Verhandlungstage bis zum 15. Juli terminiert. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.