Saarburg : Sechs Verletzte bei Feuer in Döner-Imbiss

Die Feuerwehren mehrerer Löschbezirke waren vor Ort. Foto: Wilfried Hoffmann

Saarburg Die Fritteuse in einem Döner-Imbiss hat am Dienstagnachmittag in Saarburg einen Brand verursacht. Feuerwehren, das DRK und weitere Helfer waren im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilfried Hoffmann

Einen Brand hat am Dienstagnachmittag eine Fritteuse in einem Döner-Imbiss in der Saarburger Innenstadt verursacht. Bei dem Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Es wurden sechs Menschen dabei durch eine Rauchgasvergiftung verletzt. Angestellte, Ersthelfer und eine Bewohnerin des Hauses waren unter den Verletzten. Vier Personen wurden vor Ort ambulant behandelt, zwei weitere Verletzte wurden in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer konnte durch das Imbiss-Personal und Nachbarn gelöscht werden. Die Feuerwehr führte unter Atemschutz die Nachlöscharbeiten durch. Die Innenstadt war für rund eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Über dem Imbiss befinden sich noch zwei Wohneinheiten, diese mussten auch von der Feuerwehr belüftet werden.

Erschwert wurde der Einsatz durch die enormen Temperaturen. Der DRK-Ortsverein Saarburg versorgte die Einsatzkräfte mit Getränken.