Weinmesse in Straßeburg : 500 Winzer mit Tausenden Weinen

Straßburg Auf der Weinmesse in Straßburg sind Tropfen aus Bio-Anbau besonders beliebt.

Auch in Frankreich schwappt der Bio-Boom immer mehr zum Wein über. 2021 dürften die Franzosen zwei Mal mehr Biowein trinken als 2013. Das geht aus einer Untersuchung des britischen Marktforschungsinstitutes IWSR („The International Wine and Spirit Record“) hervor. Nach Einschätzung des IWSR wird Frankreich im kommenden Jahr Deutschland beim Biowein-Konsum überholen. Demnach wird er 2021 auf 167,5 Millionen Flaschen steigen, in Deutschland soll er dann bei 160,6 Millionen Flaschen liegen.

Dass diese Weinmesse von Jahr zu Jahr mehr Besucher anzieht – in diesem Jahr werden 50 000 erwartet – hat unter anderem mit der Grenzlage Straßburgs zu tun. „Hier organisieren wir nach Paris unsere zweitgrößte Messe in Frankreich“, sagt Jean-Marie Fabre, Präsident des Verbandes der Unabhängigen Winzer in Frankreich. Wegen der Nähe zu Deutschland bietet sich für die französischen Winzer leicht ein weiterer Absatzmarkt außerhalb Frankreichs an. Denn rund die Hälfte der Messebesucher kommen aus Deutschland.