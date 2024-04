Direkt hinter der Grenze Neues Ausflugsziel in Schoeneck: Das kann man jetzt in der ehemaligen Sandgrube machen

Auf 87 Hektar erstreckt sich die ehemalige Sandgrube Carrière Simon in Schoeneck bei Gersweiler. Früher wurde hier der Sand abgetragen, um die Stollen im lothringischen Bergbau aufzufüllen. Als vor rund 20 Jahren mit der Kohleförderung Schluss war, wurde auch das Tiefenwasser nicht mehr abgepumpt und drang langsam, aber sicher an die Oberfläche. Im Sommer 2022 wurde das erste Mal auf dem Gelände der ehemaligen Sandgrube Wasser in größerer Menge festgestellt. Knapp zwei Jahre später ist daraus ein Weiher entstanden (wir berichteten). Diese Entwicklung hat der Gemeindeverband Forbach Porte de France genutzt, um ein bereits beschlossenes Vorhaben aufzuwerten. 2021 hatte der Gemeindeverband das Gelände für 40 000 Euro von der öffentlichen Einrichtung für Immobilienerwerb der Region Grand Est gekauft. Schon damals war das Ziel, Fahrradwege auf dieser Brache zu bauen, die zu einem größeren Radweg-Netzwerk aufschließen sollen. Dass hier nun auch ein See entstanden ist, wertet nach Angaben der Verwaltung das Projekt auf. Rund 455 000 Euro hatte sie in den vergangenen sechs Monaten investiert, um die ehemalige Sandgrube, die bisher aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, in ein Naherholungsgebiet zu verwandeln.