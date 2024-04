Literatur aus Grand Est Lieben und Suchen zwischen Kriegen: „Der Duft des Waldes“ von Hélène Gestern

Der Roman „Der Duft des Waldes“ beginnt in der Gegenwart. Ich-Erzählerin Elisabeth Barthori, Expertin für historische Postkarten an einem Institut für Fotogeschichtsschreibung, trauert maßlos um ihren toten Partner. Bis sie ein Rätsel lösen muss, das mit Postkarten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs seinen Anfang nimmt: Eine ältere Dame beauftragt sie damit, ihre Sammlung von historischen Dokumenten und Briefen ihrer längst gestorbenen Verwandten zu sichten. Barthori studiert also bald historische Postkarten und Briefe, vor allem die, die der junge Soldat Alban von der Front schrieb – an seinen Dichterfreund Anatole und an die junge Diane, die auch mit Anatole in einer Verbindung stand. Aber in welcher? Was mit Briefen von der Front beginnt, bedeutet für Barthori das unverhoffte Erbe eines Landhauses, das wiederum tragische Familien- und Liebesgeheimnisse birgt.