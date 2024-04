Literatur aus Grand Est Brutalität und Wollust im Kloster: „Die Nonne“ von Denis Diderot

Beim Lesen ist man ganz nah dran an der Ich-Erzählerin Susanne Simonin, die von ihren Eltern ins Kloster gezwungen wird. Als Nonne beginnt für die junge Frau der Abstieg in eine Hölle, in der die Einsamkeit ihre Mitschwestern zu eifersüchtigen Intrigantinnen und sadistischen Furien gemacht hat. Susanne will aus dem Orden austreten. Doch ihr Schrei nach Selbstbestimmung verhallt ungehört in den Kreuzgängen, in denen unter Schleiern und Kruzifixen eine entmenschlichte Meute lauert. Selbst im nächsten Kloster kann Susanne nicht leben – hier sind es Verblödung und Wollust, die ein weiteres Opfer suchen. Grüße von De Sade...