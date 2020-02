Neofolk in den Trinitaires : Songwriter Kevin Morby singt heute Abend in Metz

Metz Mit einem ungewohnten Mix aus Gitarrensoli, Gospel-Backgroundgesang und Mariachi-Trompeten machte Kevin Morby vor gut vier Jahren von sich reden, als er mit „I Have Been To The Mountain“ einen Protestsong gegen rassistisch motivierte Gewalt ablieferte.



