Literatur aus Grand Est Harter Kampf um Lothringer Fabrik: „Letzte Schicht“ von Dominique Manotti

rgendwas ist faul, in dieser Daewoo-Fabrik im Jahr 1996, die Kriminalautorin Dominique Manotti für ihre Leserschaft baut. In der Fabrik im fiktiven lothringischen Ort Pondage häufen sich die Arbeitsunfälle, während sich der Konzern mit Fördergeldern der EU durchhangelt. Angesichts stillgelegter Eisenhütten bleibt den meisten kaum mehr ein anderer Arbeitsplatz. Eine aufgeheizte Stimmung, die zum Aufstand der Arbeiter führt. Der fiktive Schauplatz erinnert an das Fenschtal in Moselle, in dem 2013 in Hayange der letzte Schmelzofen schloss.