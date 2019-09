Jobaussichten : Gute Chancen – Am häufigsten werden Azubis im Saarland übernommen

Saarbrücken Azubis im Saarland haben bundesweit die besten Chancen, nach ihrer Ausbildung im gleichen Betrieb weiterzuarbeiten.

Bei über der Hälfte der Stellen (57,7 Prozent) gebe es zwar interessierte Jugendliche in der Region, aber keinen Ausbildungsvertrag. Der Ausbilder halte beispielsweise den Bewerber nicht für geeignet oder der Bewerber finde die Ausbildung in einem bestimmten Betrieb nicht attraktiv. In den anderen Fällen passten Berufswunsch und das Angebot nicht zusammen: Bei Metallberufen gebe es beispielsweise deutlich mehr Bewerber als offene Stellen, heißt es in der Studie. Einen Bewerbermangel gebe es etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe.