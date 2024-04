Humane Papillom-Viren (HPV) Woher kommt die Impfmüdigkeit?

Durch Intimkontakt übertragene Humane Papillom-Viren (HPV) lösen bei 80 Prozent der sexuell aktiven Menschen mindestens einmal im Leben eine HPV-Infektion aus. Für die meisten bleibt das unbemerkt und folgenlos. Doch einige HPV-Typen können Krebs verursachen: am Gebärmutterhals, an Vulva, Vagina, Anus, am Penis und im Mund-Rachenbereich.