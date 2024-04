Durch Intimkontakt übertragene Humane Papillom-Viren (HPV) lösen bei 80 Prozent der sexuell aktiven Menschen mindestens einmal im Leben eine HPV-Infektion aus. Für die meisten bleibt das unbemerkt und folgenlos. Doch einige HPV-Typen können Krebs verursachen: am Gebärmutterhals, an Vulva, Vagina, Anus, am Penis und im Mund-Rachenbereich. Da ist es beruhigend, dass es eine Impfung gegen HPV gibt, empfohlen für Kinder ab neun Jahren, bezahlt von den Krankenkassen. Jetzt zeigen Zahlen der IKK Südwest und der DAK, dass im Saarland die Zahl der gegen HPV geimpften Jugendlichen stark zurückgegangen ist, besonders bei den 15- bis 17-Jährigen. Von den 15-jährigen Mädchen sind nur 54 Prozent geimpft, bei 15-jährigen Jungen nur 27 Prozent. In Deutschland erkranken jedes Jahr 6250 Frauen und 1600 Männer an HPV-bedingtem Krebs, so das Robert-Koch-Institut. Im Saarland sinkt auch die Zahl der Masern-Impfungen. Laut Techniker-Krankenkasse waren 2022 rund 84 Prozent der im Jahr 2020 geborenen Kinder gegen Masern geimpft, beim Jahrgang 2019 waren es noch 88 Prozent. Dabei gibt es seit März 2020 eine Impfpflicht gegen Masern. Woher kommt die Impfmüdigkeit? Der Berufsverband der Kinderärzte spricht von einer erhöhten Impfskepsis, ausgelöst durch die Diskussionen um vermeintliche Folgeschäden der Corona-Schutzimpfung. Eine Forschergruppe hat 2022 in der Zeitschrift Nature Communications berichtet, dass die Deutschen mehr Fragen und weniger Vertrauen in Impfungen hätten als vor Corona. Die Experten empfehlen zurecht mehr Aufklärung. Weitreichende Impfpflichten sind nicht der richtige Weg. Corona hat uns gelehrt, dass sie zu einer weiteren Radikalisierung von Impfgegnern und Spaltung der Gesellschaft führen können.