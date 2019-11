Weiteres Opfer : 49-jährige Frau stirbt an Drogenmix

49-jährige Frau stirbt an Drogenmix

Saarbrücken Die Polizei hat die Tote nach einem Hinweis in ihrer Wohnung gefunden. Das Saarland steuert damit auf einen traurigen Rekord zu.

Im Saarland gibt es ein weiteres Drogenopfer. Eine 49 Jahre alte Frau ist am vergangenen Sonntag von der Polizei tot in ihrer Wohnung in Saarbrücken gefunden worden. Sie war den Beamten nicht als regelmäßige Konsumentin bekannt.