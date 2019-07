Polizei meldet : Das Saarland hat sein 18. Drogenopfer in diesem Jahr

An Rauschgiftsucht gestorben: ein Franzose in Saarbrücken tot aufgefunden. (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Saarbrücken Ermittler entdecken Fixerbesteck neben der Leiche in einem Saarbrücker Mehrfamilienhaus.

Ein 46-Jähriger ist das mittlerweile 18. Opfer, das seit Jahresbeginn an den Folgen seines Konsums illegaler Drogen gestorben ist. Das berichtet ein Sprecher des Pollizeipräsidiums in Saarbrücken. Demnach lag er leblos im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Landeshauptstadt. Er war am Montagvormittag (22. Juli) dort entdeckt worden.