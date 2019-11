Linkspartei übt Kritik : War Landesamt für Umweltschutz auf einem Auge blind?

Sötern Kritik an zu lascher Kontrolle der Deponie in Sötern-Waldbach.

Die Linksfraktion im saarländischen Landtag hat kritisiert, dass die Landesregierung den ordnungsgemäßen Betrieb der Bauschutt-Deponie in Nohfelden-Sötern zu wenig kontrolliert hat. Nachdem die Landesregierung im Umweltausschuss auf Antrag der Fraktion Die Linke über die Kontrollen und Genehmigungsvoraussetzungen berichtet hat, erklärte nun die Abgeordnete Barbara Spaniol: „Seit 2003 gab es 45 registrierte Kontrollen, wobei zunächst die Bauausführung im Mittelpunkt stand.“ Zwischen 2012 und 2018 sei dann lediglich 14 Mal vor Ort kontrolliert worden, ob sich die Betreiber der Deponie auch an an die Vorgaben hielten. Daher kann Spaniol nicht glauben, „dass trotz dieser Kontrollen nicht aufgefallen sein soll, dass die Deponie um fast die Hälfte größer war als genehmigt“.