Fußball-Verbandsliga Abstiegskampf: Kamu fordert mehr Feuer von seinem Team

„Wenn wir gewinnen, kann uns St. Wendel wohl nicht mehr einholen und wir haben den Verbleib in der Verbandsliga sicher“, sagt SG-Trainer Calogero Bonsignore. Sein Team belegt mit 30 Punkten den zwölften Tabellenplatz. St. Wendel (22 Punkte) auf Rang 13 hat acht Zähler weniger aus dem Konto. „Klar wollen wir gewinnen, aber primär wollen wir Viertletzter bleiben und hoffen, dass am Saison-Ende nur drei Mannschaften absteigen“, erklärt FC-Trainer Fundu Kamu, dessen Team zuletzt fünf Niederlage in Serie kassiert hat.