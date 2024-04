Zur Resolution gegen die Zusammenarbeit mit der AfD Starkes Signal aus Freisen

Der Rechtsruck in Deutschland ist unverkennbar. Das hat sich bei den jüngsten Landtagswahlen im Oktober 2023 wieder deutlich gezeigt. Sowohl in Hessen als auch in Bayern hat die AfD an Stimmen zugelegt. Sie ist dort zweit- beziehungsweise drittstärkste Kraft in den Parlamenten geworden. Dieser Trend könnte sich bei den anstehenden Kommunalwahlen im Saarland bestätigen. Im St. Wendeler Land ist die AfD bislang nur in Kreistag und Stadtrat vertreten. In Gemeinderäten hat sie bis dato keinen Einzug gehalten. Dass sich das am 9. Juni ändern wird, ist jedoch ziemlich wahrscheinlich. Denn die Partei hat in sechs Kommunen eine Gebietsliste aufgestellt – in St. Wendel, Freisen Nonnweiler, Marpingen, Namborn und Oberthal.