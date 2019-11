Ottweiler Den begehrten Tillorden der Bürgergarde Ottweiler erhalten an diesem Samstag die „Revo-Boys“ aus Saarwellingen.

Hat da etwa einer Angst vor Sanktionen des neuen Genderbeauftragten der Bundesregierung, Olaf Scholz? Als der Vorstand der Ottweiler Bürgergarde über mögliche Kandidaten für den Tillorden anno 2019 diskutierte, meinte jedenfalls der Vorsitzende Nikolaus Weber: „Wir müssen mal wieder eine Frau als Tillträgerin an Land ziehen.“ Nanu, aber Boys sind doch eindeutig Jungs! Denn die „Revo-Boys“ aus Saarwellingen werden an diesem Samstag die 30. Preisträger bei der Tillverleihung der Ottweiler Bürgergarde sein. Das hat Nikolaus Weber bei seinem Besuch in der Neunkirchr Lokalredaktion am Dienstag verraten. Mit der Till-Auszeichnung, einer Statue in Form des Till Eulenspiegel, ehrt die Bürgergarde Ottweiler jedes Jahr Personen oder Gruppen, die sich um das Brauchtum Karneval besonders verdient gemacht haben. Und die Revo-Boys, die sich selbst mit einer „Comedy-Show mal anders“ vergleichen, sind aus der saarländischen Fastnacht kaum mehr wegzudenken.