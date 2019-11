Sitzungstermin

Der Stadtrat Homburg kommt am Dienstag, 26. November, um 18 Uhr zu seiner Sitzung zusammen. Tagungsort ist der große Sitzungssaal im Rathaus am Forum. Die zusätzliche Sitzung wurde angesetzt, da derzeit so viele Themen anstehen, dass sie in der vergangenen Sitzung, die ohnehin bis in die Nacht dauerte, nicht alle abschließend bearbeitet werden konnten, so die Stadt.