Prager zur Sorge der SPD : DRK: Keine ernste Gefahr von Ghettobildung

Neue Attraktion für das Freizeitgebiet an der Schließ: Die drei neuen Tretboote, die das DRK angeschafft hat, werden am Samstag, 14. Mai, elf Uhr, offiziell getauft. Das sagt DRK-Chef Hans Prager auf Anfrage. Die Tretboote wurden vor Ostern bei dem Hersteller nahe Berlin abgeholt und dann im Freibad eingelagert (wie berichtet, will das DRK die Boote dort künftig außerhalb der Saison fest lagern, auch, um sie vor Vandalen zu schützen). Prager kündigt an: „Es gibt den ganzen Tag ein Familienprogramm. Wir bieten eine Kletterwand, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Abends veranstalten wir dann gemeinsam mit der Kimmle-Stiftung ein Open-Air-Konzert.“ Der Besuch des Familientags sei frei, für das Konzert werden fünf Euro Eintritt erhoben. Am Sonntag gehe es weiter mit einem Frühschoppen plus Konzert. „Dieses Wochenende ist für alle Bürger gedacht“, betont Prager. „Es geht uns auch darum, das Freizeitgelände noch einmal etwas bekannter zu machen. Obwohl wir bereits im dritten Jahr an der Schließ engagiert sind, ist es – coronabedingt – jetzt erst möglich, diese Feier zu veranstalten.“ (eck)