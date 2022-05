Kosten: 50 000 Euro : Mehr Sicherheit für Fasanerie-Flaneure

Auf den ersten Blick wird es bereits deutlich: Passanten, die den Gehstreifen am Fasanerieweg nutzen, haben kaum Abstand zu an ihnen vorbeifahrenden Fahrzeugen (Archivbild). Zumal, wie Anwohner Walter Rimbrecht erklärte, Autofahrer oft das ausgeschilderte Tempo 50 „voll ausreizen“. Foto: Walter Rimbrecht

Zweibrücken Walter Rimbrecht (SPD) freut sich: Knapp ein Jahr nach seinem Vorstoß vergrößert Stadt bald Gehstreifen an Straße.

Nicht immer mahlen die Mühlen der Bürokratie langsam. Es ist noch kein Jahr her, da beklagte Walter Rimbrecht im Merkur die Verhältnisse für Fußgänger am Fasanerieberg. Der Gehweg Richtung Fasanerie und Tschifflick sei zu schmal, die Flaneure seien durch dicht vorbeifahrende Autos gefährdet.

Die Stadtverwaltung hat mit der Lösung nicht lange auf sich warten lassen, freut sich SPD-Stadtrat Rimbrecht nun. In der heutigen Sitzung des Hauptausschusses (ab 17 Uhr im Ratssaal) stehe die Erweiterung des Gehweges auf dem ersten Tagesordnungspunkt.

„Die SPD ist dabei, ein entsprechendes Konzept zu erstellen“, sagte Rimbrecht. Er wolle dem nicht vorgreifen. Nur soviel: Es müssten unbedingt Sozialarbeiter-Stellen für Erwachsene geschaffen werden. In Zweibrücken gebe es zwar solche Stellen – aber die seien für Jugendliche. Die Menschen in den Brennpunkten bräuchten eine intensivere Ansprache und Betreuung. (eck)

Aber das sei auch nicht der alleinige Grund für die Anfrage seiner Partei gewesen. Es sei problematisch, dass es in verschiedenen Brennpunkten in Zweibrücken – neben der Schwalbenstraße nannte der Stadtrat etwa Blocks im Bereich Sickingerhöhstraße – mittlerweile zu einer „Ghettobildung“ komme, einer Abkapselung der Menschen nach außen hin. Dem müssen entgegengewirkt werden.

Der Schwalbenstraßen-Streit ( wir berichteten mehrfach ) ist für die SPD jetzt beigelegt. Das sagt SPD-Ratsmitglied Walter Rimbrecht auf Anfrage unserer Zeitung. „Inzwischen sind über 500 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Die müssen ja alle untergebracht werden. Das geht nicht anders, als auch solche Sammelunterkünfte zu wählen“, sagte er. Rimbrecht betonte aber: „Als die SPD die Anfrage stellte, war die Situation noch eine andere.“ Mit Blick auf die schwierigen Wohnverhältnisse in der Schwalbenstraße sagte er: „Die Gewobau verlangt dort pro Quadratmeter zwei Euro. Da kann man sicher keine Ansprüche stellen.“

„Die Stadt hat Kosten in Höhe von 50 000 Euro dafür angesetzt“, sagt Rimbrecht. Das Gute: Der Hauptausschuss dürfe bis zu dieser Höhe abschließend entscheiden, der Stadtrat müsse nicht zusätzlich eingebunden werden. Es könne also nun alles zügig vorangehen.

Die 50 000 Euro seien kein zusätzlicher Kostenfaktor, UBZ und Stadt hätten gemeinsam eine Lösung erarbeitet, wie das Geld an anderer Stelle eingespart werden könne.

Rimbrecht, selbst Anwohner am Fasanerieberg, sieht das Geld sehr gut investiert. Regelmäßig beobachte er, wie Autos an den Spaziergängern vorbeibrausten, die Fahrer würden oft das dortige Tempo 50 „voll ausreizen“. Für die Passanten auf dem Gehstreifen schwebe stets eine gewisse Gefahr mit. Zumal der Landwirt seine Fläche, die an den Gehstreifen angrenze, immer mehr ausgedehnt habe. „Er hat mit seinem Traktor sogar schon die Grenzsteine umgepflügt. Daraufhin musste alles neu vermessen werden.“ Dabei habe man übrigens festgestellt, dass der Stadt ein etwas breiterer Streifen zuzubilligen ist, der Landwirt musste etwas „wegrücken“.