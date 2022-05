Asbestfund: Keine Gefahr für Arbeiter und Anwohner : Es geht weiter in der Alten Ixheimer

Die Arbeiten in der Alten Ixheimer Straße wurden laut Stadtverwaltung am vergangenen Mittwoch eingestellt. Grund ist die Sorge, Material des bereits abgebrochenen Hauses (Foto rechts), einem ehemaligen Schuhmacher-Geschäft, könnte belastet sein. Fotos: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Die Abbrucharbeiten in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken sind jetzt fortgesetzt worden. Das bestätigte Jens John, Sprecher der Stadt Zweibrücken, am Donnerstag auf Anfrage. John sagte, das als problematisch erkannte Abbruchmaterial des ehemaligen Schuhmacher-Gebäudes habe tatsächlich Spuren von Asbest aufgewiesen.

Die Gewerbeaufsicht, die bei der SGD (Struktur- und Genehmigungsbehörde) Süd in Neustadt an der Weinstraße angesiedelt ist, habe nach der Expertise des Gutachters grünes Licht dafür gegeben, dass die Arbeiten fortgesetzt werden können. Zur weiteren Auskunft verwies John an die SGD Süd.

Wie der Merkur am Dienstag ausführlich berichtete, waren die Arbeiten am Mittwoch vergangener Woche gestoppt worden. Die Gewerbeaufsicht hatte die Befürchtung geäußert, dass in dem ersten von drei in der Straße abzureißenden Häusern Asbest stecken könnte.

Diese Sorge habe sich bewahrheitet, erklärte die Pressestelle der SGD Süd am Donnerstag auf Nachfrage. Der Gutachter habe allerdings positive Nachrichten verkünden können: Arbeiter wie auch Anwohner seien nicht gefährdet gewesen. „Es wurden Proben etwa von den Fensterbänken in der Nachbarschaft genommen – die Werte waren unbedenklich“, so die Pressestelle.