Neue Gefahrenabwehrverordnung : Strengere Anleinpflicht für Hunde

Die Verwaltung verschärft die Anleinpflicht für Hunde in Zweibrücken. Symbolfoto:Arno Burgi/dpa Foto: dpa/Z5456 Arno Burgi

Zweibrücken Der Hauptausschuss beschließt zudem einstimmig ein Wildtierfütterungsverbot. Dekan Peter Butz ist derweil bereit, an der Alexanderskirche einen Taubenschlag einzurichten.

Der Hauptausschuss hat grünes Licht für eine neue Gefahrenabwehrverordnung gegeben. Diese beinhaltet ein neu geltendes Wildtierfütterungsverbot. Und: Hundehalter müssen sich auf strengere Anleinpflichten einstellen. Nach einigem Für und Wider gab der Hauptausschuss am Mittwochabend einstimmig grünes Licht, die finale Entscheidung obliegt dem Stadtrat am 18. Mai.

In den Sitzungsunterlagen zum Hauptausschuss begründet die Verwaltung, wieso die Gefahrenabwehrverordnung geändert wurde. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften „ist die Geltungsdauer von Gefahrenabwehrverordnungen auf 20 Jahre begrenzt“. Daher trete die derzeitige Verordnung von 2002 zum 30. Juni außer Kraft.

Die Verwaltung habe dies zum Anlass genommen, die Verordnung zu überarbeiten. Dabei habe sich die Rosenstadt an einem „Muster“ orientiert, das die Aufsichtsbehörde ADD in Trier den Kommunen an die Hand gebe.

Ab 1. Juli gilt daher auch in Zweibrücken ein Verbot, Wildtiere zu füttern. Und: Die bisher sehr liberale Regelung, dass Hunde nur in den Birkhausen und in der Fasanerie anzuleinen sind, wird deutlich verschärft. Nun dürfen sie im öffentlichen Raum „nur durch eine geeignete Person ausgeführt werden“. Ferner gilt: „Auf öffentlichen Straßen innerhalb bebauter Ortslagen, in öffentlichen Anlagen und in den beiden Naherholungsgebieten Fasanerie und Birkhausen besteht für Hunde Anleinzwang.“

Das sorgte für Diskussionen. Ingrid Kaiser (FDP) fragte, ob „geeignete Person“ bedeute, dass man einen Hundeführerschein vorweisen müsse? Nein, antwortete die Verwaltung.

Bernd Henner (SPD) haderte als Hundehalter etwas mit der Verschärfung. Er wäre schon froh, wenn man abends einmal seinen Hund frei neben sich laufen lassen könnte. Er sei, wie die allermeisten, verantwortungsvoller Halter. Aber er wolle sich der Neuregelung nicht verschließen.

Kurt Dettweiler (FWG) entgegnete: Es gebe Bürger, die Angst vor freilaufenden Hunden hätten. Das ihnen dann von manchem Halter zugerufene „der macht doch nichts“ sei oft nur bedingt beruhigend; Dettweiler begrüßte die strengere Regelung.

Walter Rimbrecht (SPD) meinte mit Blick auf das Ordnungsamt, dass dieses doch hoffentlich mit Augenmaß vorgehe, wenn ein Kind einer Taube einmal ein paar Krümel zuwerfe – die Eltern hätten ja die Aufsichtspflicht. Ordnungsamts-Dezernentin Christina Rauch (CDU) beruhigte: Um solche Fälle gehe es doch nicht. Man wolle die Taubenpopulation kontrollieren und etwa verhindern, dass manche Bürger in größeren Mengen Brot verfüttern – teilweise würden regelrechte Säcke mit altem Brot so entsorgt.

Die Verwaltung verschärft die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa Foto: dpa/Z5456 Arno Burgi