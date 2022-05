Zensus 2022 startet ab 15. Mai : Die große Befragung startet jetzt

Info

Die Auswahl für die Befragung findet per Zufall statt. An der so bestimmten Wohnanschrift werden dann alle dort lebenden Bürger befragt. Die Teilnahme ist Pflicht. Das Hauptamt erklärt mit Blick auf frühere Volkszählungen, dass es nur vereinzelt Weigerungen gegeben habe. Im ärgsten Fall droht ein Zwangsgeld. In die Wohnung müssen die Bürger die Interviewer nicht lassen. Es ist ausreichend, die Fragen an der Haustür zu beantworten (der Online-Fragebogen ist auf der offiziellen Internetseite zensus2022.de verfügbar). Auch die Altersheime, das Studentenwohnheim und das Gefängnis sind in den Zensus eingebunden, hier übernimmt die jeweilige Leitung die Befragung.

Wer Fragen hat, kann sich an das Rathaus wenden (Öffnungszeiten im Internet unter www.zweibruecken.de), unter Tel. (0 63 32) 87 11 90 oder per E-Mail: zensus@info-zweibruecken.de.