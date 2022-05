Merkur-Fotorätsel : „Lost Place“ an der Straße

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Das rechte Fenster ist hier nicht nur zum Lüften geöffnet, in diesem Haus wohnt schon längst niemand mehr. Ein bisschen „Lost Place“ also, mitten in unserer Region mit einem Hauch von Geheimnis. Dabei ist dieser Ort nicht wirklich ein Geheimnis, fährt man doch mit dem Auto direkt daran vorbei. Aber wo wurde das Foto aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.