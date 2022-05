Mitgliederversammlung des Musikvereins Niederauerbach : Die Zeltkerwe soll nicht noch einmal ausfallen

Der Kerweauftakt in Niederauerbach findet traditionell beim Gasthaus „Alte Brauerei Grund“ statt. Der Musikverein Niederauerbach ist dabei federführend. Die Zeltkerwe ist bereits in Planung, teilt der Verein mit. Foto: Norbert Schwarz

Niederauerbach Das Pandemie-Jahr 2021 hat auch dem Musikverein Niederauerbach arg zugesetzt. Umso motivierter geht der Verein die Planungen für das laufende Jahr an. In der Mitgliederversammlung wurde ausdrücklich das Engagement der musikalischen Leiterin Heike Ewert gelobt.

Der Musikverein Niederauerbach freut sich, in diesem Jahr wieder seine traditionelle Vatertagswanderung anzubieten. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, findet diese für alle Mitglieder und Freunde des Vereins statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Vereinslokal „Alte Brauerei Grund“. Von Niederauerbach aus führt die Wanderroute über die Kirrbergerstraße, am Bundeswehrübungsplatz entlang, durch die Heilbach ans Harzbornhaus. Nach einem Getränkestopp klingt die Wanderung abschließend auf dem Grundstück eines Mitglieds mit leckerer Suppe gemütlich aus.

Was Veranstaltungen angeht, blickt Thomas Ewert positiv in die Zukunft. Die bevorstehende Vatertagswanderung am 26. Mai ist bereits in Planung (siehe Info). Auch die Fahrradtour wird zur Sommerzeit wieder angeboten. Die Vereinsmitglieder dürfen jederzeit mögliche Ausflugsziele an die Vorstandschaft weiterleiten.