Sommerfest der Spiel- und Lernstube Brückenstraße : „So haben wir es uns vorgestellt“

Zweibrücken Das Sommerfest, zu dem die Zweibrücker Spiel- und Lernstube Brückenstraße zum Ferienbeginn eingeladen hatte, wurde zu einem fröhlichen Treffpunkt von Kindern, Eltern, Geschwistern, Kolleginnen, Nachbarn.

Am Freitagmittag, pünktlich zum Beginn der Sommerferien, verwandelte sich die Brückenstraße in ein großes Spieleparadies. Rund 50 Kinder ab etwa drei Jahren zeigten, dass sie bei dem entsprechenden Angebot noch genauso spielen wie ihre Eltern und Großeltern.

Die entsprechende Ausstattung hatte der Spielebus Pirmasens-Zweibrücken mitgebracht, sodass sich der Nachwuchs nach Herzenslust austoben konnte: von Müttern oder älteren Geschwistern gehalten auf Pedalos laufen, Bobby-Car oder Dreirad fahren, Seil springen, Tauziehen, Federball spielen oder sich in den beliebten roten Kreiseln wie im Karussell um die eigene Achse wirbeln lassen.

Daneben erprobte sich Alex, Pikachu von den Pokemons ins Gesicht gemalt und ein grün-glitzerndes Zauberstab-Tattoo auf dem Arm, an den Holzklötzen, die auf einer beweglichen Scheibe im Gleichgewicht aufgebaut werden mussten, ohne umzufallen. Unermüdlich begann er von vorne und erreichte bald eine beachtliche Anzahl an unterschiedlich geformten und verschieden schweren Holzklötzen darauf. „Das gefällt mir am besten“, bestätigte der Achtjährige.