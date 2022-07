SERIE DIE KÜNSTLER VON ZW IM FOKUS : Seine Lieblings-Motive haben vier Beine

Amys Hundeblick eroberte die Herzen der Abstimmenden. Foto: Mario Seiler

Zweibrücken In einer Serie stellt der Merkur die Siegerfotos der Aktion „Zweibrücken im Fokus“ vor. Heute: Mario Seiler

Aufgeregt springt die Labradorhündin Amy durch die Zweibrücker Fußgängerzone, schnüffelt hier und schnüffelt dort. Bis zu dem Moment, wo Mario Seiler seine Kamera aus dem Fotorucksack holt. „Wo soll ich hin?“ scheint ihr Blick zu fragen. „Amy ist mein Fotohund“, erklärt der fotobegeisterte Zweibrücker. Mit seinen Hundenfotos, die er anfangs nur für seine Frau Natascha aufnahm, hat der 44-jährige Fachinformatiker für Systemintegration mittlerweile fast Kultstatus erlangt. Denn die rotbraune Labradorhündin mimt begeistert sein Model.

So interessant können weder Passanten noch andere Hunde sein, dass sie dafür den ihr angewiesenen Platz – diesmal in einem prachtvollen Blumenbeet in der Fußgängerzone – aufgeben würde. Nur den Blick wendet sie ab und zu kurz, um dann erneut die Kamera zu fixieren. „Klick-klick-klick, Klick-klick-klick“, macht die Serienschaltung. Und noch einmal. Mario Seiler wechselt die Position und klickt erneut. Kurzer Kontrollblick, ein Strahlen – und das erwartete Leckerli für die Hündin. Hund im Hintergrund gestochen scharf, Tulpen im Vordergrund verschwommen, so geht es.

Auf zum nächsten Shooting-Szenario. „Eigentlich interessiere ich mich schon immer für Fotografie“, sinniert der Künstler. Was ihn dabei am meisten reizt, ist die Technik. Mit den Hunden, neben Amy wohnt noch Tibet-Terrier-Mischling Balou bei der Familie in Bubenhausen, kam vor drei Jahren dann auch endlich die erste Kamera unter dem Motto „wenn nicht jetzt, wann dann?“. Eine Sony A6300, ein Einstiegsmodell. Über Youtube und auf Workshops lernte Mario Seiler von seinen Vorbildern. Von Stephan Wiesner, wie man eine Kamera bedient und worauf es technisch ankommt.

Nach der Begeisterung, welche die ersten Amy-Bilder auf Natascha Seilers Instagram-Account mit mittlerweile 10 300 Followern auslösten, wuchs der Ehrgeiz. Mario Seiler trat in Facebook einer Hundegruppe bei und arbeitet kontinuierlich an seiner persönlichen Verbesserung. Im Rahmen der Zweibrücker StadtGalerie stellte er passend bei Mode-Franck aus, da Inhaberin Birgit Neuhard Hundefreundin ist. Mittlerweile hat er rund zwei Terabyte Speicherraum mit seinen Hundebildern belegt, da er selbst „zweite Wahl“ behalten habe.

Anfang 2020 begegnete er seinem zweiten Vorbild, der Hundefotografin Jasmin Nitezki, bei ihrem Foto-Workshop in Saarwellingen persönlich und bekam eine Fülle an wertvollen Tipps, die er gut umsetzen kann. Er freut sich: „Seitdem haben meine Bilder noch viel mehr Tiefe und Ausdruck.“

Doch so wirklich hundertprozentig zufrieden ist Mario Seiler nie, auch nicht mit seinem Siegerfoto im Februar 2021, als Amy die Herzen der Abstimmenden gewann. Für ihn stellt jedes Foto einen Kompromiss dar. Und doch druckt er für Zuhause immer wieder neue Bilder aus, „Bilder, die ich mag“. Sein Ziel: „Noch mehr scharfe Fotos!“ und „Tolle Hundefotos“. Mittlerweile hat er sein Gewerbe angemeldet und kann als begeisterter und begeisternder Hundefotograf gebucht werden. Einmal im Monat verlost er in der Aktion „ZW-Dogs“ ein Shooting über seinen fb-Account www.facebook.com/Rocks.Dogs.Mario.Seiler.Fotografie. Aus den zahlreichen Bewerbungen sucht er per Zufallsgenerator jeweils 30 Bilder aus und stellt diese zur Abstimmung. Aus den schönsten Bildern seines Shootings soll dann ein Kalender entstehen, der käuflich zu erwerben ist. „Für später“ kann sich Mario Seiler auch vorstellen, Porträts von Menschen aufzunehmen.

Als Fotomodel ist die quirlige Amy völlig auf die Kamera von Mario Seiler fixiert. Foto: Cordula von Waldow