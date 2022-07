Strompreise in Zweibrücken : Ende der EEG-Umlage bremst Preiserhöhung

Zweibrücken Stadtwerke-Chef Werner Brennemann verspricht: Es bleibt ein Plus für die Verbraucher.

Der Strompreis in Zweibrücken steigt zum Oktober. Das ist die schlechte Nachricht, die Stadtwerke-Chef Werner Brennemann am Freitag verkünden musste. Er hatte aber auch eine gute: Trotz Erhöhung des Strompreises bleibe dem Verbraucher unter dem Strich mehr Geld, als in den beiden vergangenen Jahren. „Das liegt daran, dass nach einer Reduzierung zu Jahresbeginn jetzt in einem zweiten Schritt die EEG-Umlage ganz wegfällt“, erklärt Brennemann nach der Sitzung des Aufsichtsrates und präsentiert die entsprechenden Zahlen.