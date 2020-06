Ferienfreizeiten für Kinder in der Region : Reiterferien finden vielfach statt

Bei den Reiterferien haben Kinder und Betreuer, wie hier Uta Rosenau beim RV Einöd, immer viel Spaß. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken/Pirmasens Während einige Vereine dieses Jahr komplett mit Ferienfreizeiten aussetzen und andere noch abwarten, freuen sich viele darauf, Kindern endlich wieder eine schöne, sinnvolle Freitzeit rund ums Pferd zu ermöglichen.

Von Cordula von Waldow

„Unsere Reiterferien finden statt.“ Der RV Dahnertal war der erste in der Südwest-Saar-Pfalz, der sich die Corona-taugliche Betreuung von Ferienkindern gemäß den offiziellen Vorgaben zutraute (wir berichteten). Doch dank der Lockerungen ziehen immer mehr Reitvereine in der weiten Region nach, wenngleich andere noch zögern. „Wir warten die nächsten Wochen noch ab und organisieren dann eher spontan“, berichtet Michaela Schaefer vom Islandpferdehof Felsalbtal in Walshausen.

Genauso sieht es auch der RV Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben. „Wir warten ab, wie Corona sich entwickelt“, informiert Sportwartin Dorkas Schatzmann. Der Verein bot bislang ohnehin Ferienwochen nur zu Ostern und im Herbst an.

Dagegen steht der RFV Pirmasens-Winzeln längst in den Startlöchern. „Viele Kinder fahren in diesem Jahr wohl nicht in Urlaub und auch sonst fallen so viele Veranstaltungen aus. Deshalb bieten wir im Sommer insgesamt vier Ferienwochen an, für unsere Vereinsmitglieder und gerne auch für Neueinsteiger“, berichtet Reitlehrer Heiner Eitel. Er und sein Team freuen sich ebenso auf die Kinder, wie die übrigen Gastgeber.

Die erste, dritte, fünfte und sechste Ferienwoche sind für die Ferienkinder reserviert. Montag bis Samstag, von 9 bis 17 Uhr, wird gemeinsam alles gelernt, was rund ums Pferd wichtig, interessant und wissenswert ist. Jeweils eine Reitstunde am Vor- und Nachmittag auf den zuverlässigen Schulpferden, Theorie, Spaß und Spiel und gemeinsame Mahlzeiten schaffen ein unvergessliches Wir-Gefühl. Das hält selbst Abstandsregeln und Maskenpflicht Stand. In der sechsten Woche soll ein Vorbereitungslehrgang auf die kleinen Motivationsabzeichen inklusive Abzeichenprüfung stattfinden. Als spielerische Vorbereitung darauf endet jede Ferienwoche mit einer kleinen Prüfung am Samstag, zu der auch die Eltern eingeladen sind.

Apropos Eltern – damit diese ihren Kindern kompetent helfen können, was im Rahmen der Corona-Schutzvorschriften unabdingbarer Bestandteil der Reitstunde ist, hat sich der RFV Pirmasens-Winzeln auch für die Betreuer ein Angebot überlegt: Eltern können den von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN im vergangenen Jahr neu eingeführten Pferdeführerschein für Nicht-Reiter ablegen. Theorieeinheiten werden ergänzt mit Pferdepflege, Aufsatteln und Auftrensen und fachgerechtem Führen eines Pferdes vom Boden aus. „Wir zeigen den Eltern auch, wie sie bei ihren Kindern nachgurten helfen und die Steigbügel richtig verschnallen“, sorgen Heiner Eitel und sein Team vor, sollten sich die Abstandsregeln noch einmal verschärfen. In der zweiten Herbstferienwoche wird es einen Reitabzeichen-Lehrgang für die Fortgeschritteneren geben.

Beim RSC Höheischweiler auf der Reitanlage Fath steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Drei Wochen in den Sommerferien und beide Wochen in den Herbstferien sind hier alle pferdebegeisterten Kinder und Jugendlichen von fünf bis 16 Jahren willkommen, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Reiter. Zweimal täglich geht es aufs Pferd und selbst für Einsteiger geführt ins Gelände. Schnitzeljagd und Reiterspiele, Theorie rund um das Lieblingstier lassen die Zeit von 9 bis 16 Uhr wie im Flug vergehen.

Auch hier sind die Eltern in der Bambini-Reitstunde gefragt, um ihren Schützlingen zu helfen. „Wir nehmen weniger Kinder als sonst, um die Abständge zu gewährleiten, die Pferdeführer tragen Mundschutz“, berichtet Pferdewirtschaftsmeisterin Bianca Fath.

Bei den Kleinen von fünf bis zehn Jahren weckt auch Melanie Bischoff vom Pferde-Centrum Miesau die Liebe fürs Pferd und Reitsport. Jeweils drei Tage lang dürfen sie von zehn bis 16 Uhr rundum betreut reiten, voltigieren, Spaß rund ums Pferd haben. Die Großen ab zehn Jahren dürfen sich auf eine Ferienwoche mit Dressur- und Springreiten, Voltigieren, Ausritten und Lagerfeuerabenden freuen. Höhepunkt ist die Übernachtung im großflächigen Heulager.

Ob es auf dem Bliesberger Hof in Limbach auch Übernachtungen geben wird, hängt von Auflagen und Entscheidungen der Corona-Verordnung ab. „Das entscheiden wir kurzfristig“, plant Hofherr Ingo Linn. Fest steht jedenfalls eine Kinder-Sommer-Ferienfreizeit vom 6. bis 11. Juli tagsüber.

Der Pferdebetrieb Rubly wird im Landgestüt die traditionellen Ferienreitkurse über die VHS regulär von Montag bis Donnerstag anbieten. Auf der heimischen Anlage in Kleinbundenbach sind in der ersten, dritten und fünften Ferienwoche von Montag bis Freitag Reiterferien mit Unterricht auf dem Platz und Ausritten ins Gelände geplant. Pädagogin Sandra Rubly ist als Konrektorin der Schule für Behinderte in Pirmasens den Umgang mit Kindern und Hygienevorschriften gewöhnt.

Während sowohl das Islandpferdezentrum Zweibrücken auf dem Buchenwaldhof als auch die RSG Berghof-Einöd in diesem Jahr sowohl auf spezielle Ferienangebote als auch auf Turniere verzichten, fährt der RV Einöd langsam, aber sicher, sein Unterrichtsangebot hoch. Neben einer Vielzahl an Reitstunden für Schulpferde- wie Privatreiter inklusive Springstunden auf dem Reitplatz will der engagierte Vereinsvorstand anstelle des traditionellen Zeltlagers ein spezielles Ferienprogramm nach den Bedürfnissen der Reiter entwickeln. Denkbar sind zusätzliche Reitstunden, Theorieunterricht, Ausritte, Sitzschulung, Longierunterricht. „Wir wollen pro Tag etwa vier bis fünf Unterrichtseinheiten abarbeiten“, informiert Birgit Hohlweg. Dabei könnne auch auf die diversen Motivations- und Reitabzeichen inklusive Basispass oder Pferdeführerschein vorbereitet werden. Damit bis 23. Juni ein Lehrgangs- und Trainingskonzept erarbeitet werden kann, melden sich Interessenten bis spätestens Samstag, 20. Juni, bei Katy Bley (0176) 17 76 66 88; E-Mail: Katy.Bley@gmx.de.

Die meisten Reitvereine und Reitställe sind auf Facebook zu finden. Die folgenden Termine sind nach bestem Wissen zusammengestellt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

RFV Pirmasens-Winzeln: 6. bis 11. Juli, 20. bis 25. Juli, 3. bis 8. August, 10. bis 15. August, 19. bis 24. Oktober, Anmeldung bei Heiner Eitel unter Tel. (0173) 46 66 61 16.

RV Dahnertal: 12. bis 18. Juli, 2. bis 8. August. Infos und Anmeldung bei Gabi Rauscher-Klein, Tel. (01 74) 6 36 16 63 oder Nadine Kissel, Tel. (01 51) 14 14 70 27.

RSV Höheischweiler, Reitanlage Fath: Bambini-Reitkurs am 11. und 12. Mai von 10 bis 12 Uhr, Reiterfreizeit im Sommer von 1. bis 7. Juli, 15. bis 22. Juli, 29. Juli bis 2. August, Herbstferien beide Wochen, 30. September bis 5. Oktober und 7. bis 11. Oktober. Infos und Anmeldung bei Bianca Fath, Tel. (01 52) 01 71 45 39.

Bliesberger Hof: 6. bis 11. Juli. Infos und Anmeldung bei Ingo Linn, Tel. (01 72) 68 57 002.

Zucht- und Reitstall Rubly: 6. bis 10. Juli, 20. bis 24. Juli, 3. bis 7. August, www.rubly-pferde.de