Kein Allerheiligstes unterm Himmel : Corona stoppt Prozessionen an Fronleichnam

Fronleichnamsprozessionen, das Foto zeigt die Prozession in Furschweiler 2019, wird es in diesem Jahr im St. Wendeler Land nicht geben. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

St. Wendel Nur Gottesdienste – Monstranzen mit Allerheiligstem werden in diesem Jahr nicht durch die Straßen im St. Wendeler Land getragen.

Fronleichnam ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche. Das Kreieren der Blumenteppiche sowie das Schmücken der Altäre für die Prozessionen ist bis heute weit verbreitet. An diesem Tag erinnert die Kirche an die Einsetzung des Altarsakraments. In der Eucharistie feiern die Katholiken die leibliche Gegenwart Jesu in Form von Wein und Brot. Im Corona-Pandemie-Jahr 2020 beschränken sich die Feierlichkeiten im Landkreis auf den Gottesdienst. „Alle schreien nach Lockerungen, und es wird so getan, als wäre das Virus weltweit nicht da. Eine Prozession wäre grundsätzlich möglich, aber darin sehe ich eine große Gefahr. Ich habe ja die Verantwortung für die Gläubigen“, betont Pastor Hanno Schmitt von der Pfarreiengemeinschaft Freisen-Oberkirchen. Er stellt weiter klar: „Die Kirche ist nicht nur für die Seele, sondern auch für den Leib des Menschen da.“ Am Mittwoch, 10. Juni, wird in der Freisener Pfarrkirche St. Remigius um 18.30 Uhr eine Vorabendmesse gefeiert. An Fronleichnam, 11. Juni, wird Pastor Schmitt ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Katharina in Oberkirchen einen Gottesdienst mit sakralem Segen zelebrieren. Die Messe wird live im YouTube-Kanal übertragen. (Link:www.youtube.com/channel/UC2Eu8y-yQup3sE_GMX668Qw). Pfarrbüro: Telefon (068 55) 248.

Die Pfarreiengemeinschaft St. Wendel hat beschlossen, angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen die beiden Fronleichnamsprozessionen in diesem Jahr in Winterbach und St. Wendel ausfallen zu lassen. Die Vorabendmesse am Mittwoch wird um 19 Uhr in Bliesen im Bliestaldom gefeiert. Ein festliches Hochamt wird am Fronleichnamstag um 10.45 Uhr in der Basilika St. Wendelin von Pastor Klaus Leist zelebriert. Musikalisch mitgestaltet wird der Festgottesdienst von einer Chor-Schola unter der Leitung von Dekanatskantor Stefan Klemm. Für beide Gottesdienste ist eine Anmeldung im Zentralbüro bis Mittwoch, 17 Uhr, erforderlich, Telefon (0 68 51) 93 97 00.

Die Gläubigen in der Pfarreiengemeinschaft Bostalsee versammeln sich zum Gottesdienst am Mittwoch, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Bosen, und am Donnerstag, 10.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Martin in Neunkirchen/Nahe. Kontakt: Pfarrbüro, Telefon (0 68 52) 4 96.

Die Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler feiert am Donnerstag ab 9 Uhr das Fronleichnamsfest in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Braunshausen. Kontakt: Pfarrbüro Nonnweiler, Telefon (0 68 73) 2 84.

„Auch wenn wir in der Zeit der Corona-Pandemie Schritt für Schritt versuchen, in unseren Alltag zurückzukehren, können wir noch nicht alles tun, was uns über viele Jahre hinweg an Gewohnheiten und an gelebter Glaubenspraxis lieb und teuer geworden ist“, sagt Diakon Oliver Besch von der Pfarreiengemeinschaft Oberthal-Namborn. Und deshalb müssten die Prozessionen am Fronleichnamsfest ausfallen, an denen Gläubige mit Jesus im gewandelten Brot durch die Straßen der Dörfer ziehen. Jeweils um 10.30 Uhr gibt es am Donnerstag ein Hochamt in den Gotteshäusern in Oberthal und Namborn. Kontakt: Pfarrbüro Oberthal, Telefon (0 68 54) 85 74.

Die Pfarreiengemeinschaft Marpingen feiert drei Gottesdienste: 9 Uhr Maria Himmelfahrt Marpingen, 9.30 Uhr St. Mauritius Alsweiler, 10.30 Uhr St. Franziskus Urexweiler. Pfarrbüros: Marpingen, Telefon (0 68 53) 21 44, Alsweiler (0 68 53) 92 23 14, Urexweiler (0 68 27) 6 40.

„In diesem Jahr sind wir durch die Corona-Pandemie auch in der Feier des Fronleichnamsfestes eingeschränkt. Die Einhaltung der Hygienebestimmungen inklusive Sicherheitsabstand sind während der Prozessionen und während des Altaraufbaus nicht zu gewährleisten“, meint Kaplan Johannes Kerwer von der Pfarreiengemeinschaft am Schaumberg. Dennoch, so ergänzt er, soll das allerheiligste Sakrament auch in diesem Jahr an Fronleichnam besonders verehrt werden. „Und zudem sollen die Gläubigen ausreichend Gelegenheit haben, den sakramentalen Segen zu empfangen, der mit besonderen Gnaden verbunden ist“, sagt Kerwer. Folgende Gottesdienste werden gefeiert: Mittwoch, 10. Juni, 18.30 Uhr, Sotzweiler, Vorabendmesse zu Fronleichnam mit eucharistischem Segen. Donnerstag, 11. Juni, 10 Uhr, Theley, Festhochamt auf dem Parkplatz hinter dem Pfarrheim, mit vierfachem eucharistischem Segen auf dem Platz. Anmeldung: Telefon (0 68 53) 24 09. 10 Uhr Scheuern, Festhochamt mit eucharistischem Segen. Anmeldung: Telefon (0 68 53) 24 09. 10 Uhr Tholey, Klostergarten: Festhochamt mit eucharistischem Segen. Anmeldung: Telefon (0 68 53) 91 04 23.