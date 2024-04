Derby in der Handball-Saarlandliga Mit neuem Konzept zum Erfolg

Ohne ihren am Knie operierten Torjäger Christoph Holz mussten die Saarlandliga-Handballer von RW Schaumberg im Derby gegen Mitaufsteiger Black Bulls Alsweiler ihr Konzept umstellen. Und dies gelang. Am Sonntag siegte RW Schaumberg vor etwa 200 Zuschauern in der Theleyer Sport- und Kulturhalle mit 29:28 (17:16) und wird die Spielrunde auf einem einstelligen Platz abschließen. „Wir waren kämpferisch sehr gut und haben das auch ohne Christoph gut gemacht“, freute sich Spielertrainer Pascal Meisberger.