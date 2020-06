Corona-Infizierter in Merzig : Neuer Corona-Fall in Merzig

Neuer Corona-Fall in Merzig

Corona-Infizierter in Merzig

Merzig Fünf Personen sind derzeit im Kreis Merzig-Wadern mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Am Samstag wurde bekannt, dass sich ein Mensch aus Merzig neu mit dem Covid-19-Erreger angesteckt hat.

Am Sonntag wurde demnach kein neuer Fall bekannt. Zwei Erkrankte gibt es in Wadern, zwei in Merzig und einen aus Perl. Seit Beginn der Pandemie haben sich 209 Menschen im Grünen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 202 gelten als genesen, zwei sind verstorben.