Kostenpflichtiger Inhalt: Volleyball: Gute Nachricht für Zweitliga-Aufsteiger : Der Zwei-Meter-Riese kehrt nach Bliesen zurück

Zwei-Meter-Mann David Hancock soll dank seiner enormen „Spannweite“ auch kommende Saison für klare Verhältnisse am Netz sorgen. Foto: B&K/Bonenberger/

Bliesen Gute Nachrichten für die Fans des künftigen Volleyball-Zweitligisten Bliesen! Leistungsträger David Hancock aus Chicago wird auch kommende Saison für den Aufsteiger ans Netz gehen. Der Amerikaner kehrt Mitte August ins Saarland zurück.

Den Volleyballern des TV Bliesen sind in den vergangenen Tagen zwei wichtige Vertragsverlängerungen gelungen: Mittelblocker David Hancock wird ebenso in der Saison 2020/21 für den Zweitligaaufsteiger spielen wie Ex-Spielertrainer Philipp Sigmund. Sigmund, der sich eigentlich aufhören wollte, hat sich entschieden, als Spieler beim Club zu bleiben, den er in der vergangenen Runde zum Aufstieg in die 2. Liga – und damit zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte – geführt hatte. „Es ist toll, dass Philipp mit an Bord sein wird“, freut sich Teammanager Matthias Pons. Sigmund wurde nach dem beruflichen Rückzug von Michael Hefter zum Spielertrainer und führte das Team mit zahlreichen Siegen uneinholbar auf Platz eins der Liga.

Eingetütet hatte Bliesen den Aufstieg am 29. Februar durch einen 3:0-Sieg gegen die TG Rüsselsheim. Mittelblocker Hancock war damals bester Laune, gönnte sich mehrere große Schlucke aus einem riesigen Zwei-Liter-Bierglas und stimmte ausgelassen Jubellieder an. „Hier noch eine Saison zu bleiben, ist für mich definitiv eine Option“, kündigte der TV-Leistungsträger damals bereits im SZ-Gespräch an.

Dass es sich dabei nicht um ein Lippenbekenntnis handelte, ist spätestens jetzt klar. Denn der zwei Meter große Mittelblocker hat dem Verein einen Verbleib in der Spielzeit 2020/21 zugesagt. „Die Entscheidung ist mir nicht sooo schwergefallen. Ich habe es wirklich genossen, im Saarland zu sein“, verrät der Amerikaner, der sich derzeit noch in seiner Heimatstadt Chicago aufhält. „Dort habe ich einen Sommer-Job im Bereich Versorgungsketten-Analyse angenommen“, verrät der Mittelblocker. „Mitte August komme ich dann wieder nach Deutschland, um in der heißen Phase der Vorbereitung mit dabei zu sein.“

Seine Abreise in die USA erfolgte nach dem Corona-Abbruch der vergangenen Saison etwas unkoordiniert – und früher als erwartet. „Ursprünglich sollte ich am 9. April zurückfliegen. Mitte März bekam ich aber aus der Heimat die Info, dass die Einreise gestoppt werden soll und ich besser früher nach Hause komme“, erinnert sich der 24-Jährige.

Zum Glück konnte Hancock vier Tage später – kurz vor der Einstellung des Flugverkehrs – einen Flieger von Frankfurt nach Chicago kriegen. „Als ich an den Frankfurter Flughafen gekommen bin, war der fast menschenleer. Es gab nur Angestellte und kaum Passagiere. Das war schon eine gespenstische Atmosphäre.“

Mit dem Verein blieb Hancock nach der etwas überstürzten Abreise aber weiter in Kontakt. Auch Bliesens künftiger Trainer Burkhard Disch telefonierte nach seiner Verpflichtung recht schnell mit Hancock, den er unbedingt von einem weiteren Engagement in Bliesen überzeugen wollte. „Mit seiner Physis soll David in der Mitte für stabile Blockarbeit und für variantenreiche Angriffspower sorgen“, sagt der 49-Jährige.

Mit der Entscheidung des Vereins, Disch als Übungsleiter zu verpflichten, kann Hancock gut leben: „Ich freue mich wirklich schon darauf, mit dem Trainer und seinem Assistenten zu arbeiten. Beide sind schon lange erfolgreich im Volleyball und so können sie mir und dem Team sicher helfen, weiter voranzukommen.“ Disch war in der Vergangenheit unter anderem Trainer und Sportdirektor der luxemburgischen Herren-Nationalmannschaft.

Was Hancock und den TV kommende Saison in der höheren Spielklasse erwartet, kann der Mittelblocker noch nicht so genau einschätzen: „Es wird aber mit Sicherheit eine Herausforderung“, findet der 24-Jährige. Seine Aussage bezieht er dabei nicht nur auf das spielerische Element, sondern auch aufs mentale: „Vergangene Saison hatten wir viele Erfolgserlebnisse. Nächste Saison werden aber mit Sicherheit einige Teams besser sein als wir, und es kann sein, dass wir mal ein paar Spiele in Folge verlieren. Das müssen wir dann wegstecken.“

Für Hancock ist es dann wichtig, dass die Mannschaft trotzdem versucht, alles zu geben. „In diesen Begegnungen müssen wir dem Gegner den bestmöglichen Kampf abliefern“, fordert der TV-Leistungsträger.

Das Team des TV Bliesen bereitet sich übrigens schon seit einigen Wochen – vorerst noch ohne Hancock – auf das Abenteuer 2. Liga vor. „Derzeit trainiert die Mannschaft zwei Mal pro Woche in Kleingruppen, auch um Burkhard als Trainer kennenzulernen“, berichtet Team-Manager Matthias Pons. „Am Anfang fanden die Einheiten noch auf dem Beachvolleyballplatz statt, mittlerweile dürfen wir wieder in die Halle.“

Auf dem Programm stehen dabei vor allem sogenannte „Drills“ (Übungen mit hoher Wiederholungszahl) im technischen und athletischen Bereich. Diese erste Phase der Vorbereitung geht bis Ende Juni. Im Juli gibt es dann eine kleine Sommerpause, in der die Akteure sich selber fit halten sollen und in der sie Beachvolleyball spielen können. Im August startet die zweite Phase der Vorbereitung, in der vor allem das Zusammenspiel der einzelnen Mannschaftsteile trainiert wird.