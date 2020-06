Wetter-Rückblick Mai : Der Mai war kühler und viel trockener als gewohnt

Zweibrücken Nach den Eisheiligen drehte der Mai die Heizung auf. Zum Leidwesen der Natur blieb Regen wieder Mangelware. Im Juni macht das Wetter was es will.

Regionale Wetterdaten Das Mittel der Lufttemperatur lag im Mai mit 13,2 Grad Celsius um 0,4 Grad unter dem langjährigen Durchschnittswert. „Heiztage“ (Tagesmittel unter 15 Grad) gab es 22. „Vegetationstage“ (Tagesmittel 5,0 Grad und mehr) konnten 31 verbucht werden. „Frosttage“ (Tiefsttemperatur unter 0,0 Grad) gab es einen. „Bodenfrosttage“ (Tiefsttemperatur in fünf Zentimeter über dem Erdboden) zählte man aber nochmals acht. An 17 Tagen kletterte das Quecksilber auf 20,0 Grad oder mehr. „Sommertage“ (25,0 Grad und mehr) gab es fünf. Der tiefste Wert mit kalten minus 0,4 Grad resultierte am 12. Der höchste Wert dieses Monats wurde am 19. mit frühsommerlichen 27,1 Grad verzeichnet. Der niedrigste auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck wurde am elften mit 1001,5 Hektopascal gemessen. Der höchste auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck wurde am 26. mit 1033,9 Hektopascal gemessen. Die Niederschlagsmenge lag in Lambsborn bei mageren 37,1 Litern pro Quadratmeter. Das entspricht 52,3 Prozent des langjährigen Monatsmittels, also gerade mal die Hälfte. In Martinshöhe fielen im vergangenen Monat 40,3 Liter pro Quadratmeter, in Morlautern waren es 39,4 Liter pro Quadratmeter, in Zweibrücken waren es 31,9 Liter pro Quadratmeter und in Riedelberg an der französischen Grenze waren es 44,2 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag konzentrierte sich auf sechs Tage. Der meiste Niederschlag fiel in Lambsborn mit 15,3 Litern pro Quadratmeter am 11.