Der RV Dahnertal plant hoffnungsvoll seine Ferienfreizeit : Erste Reiterferien 2020 geplant

Dahn Der Reitverein Dahnertal plant hoffnungsvoll seine Ferienfreizeit in den Sommerferien. Selbst Auflagen seien auf dem großen Gelände leicht zu erfüllen.

() Wenn das mal keine gute Idee ist: „Wir schreiben jetzt einfach mal die Reiterferien aus, damit die Kinder etwas haben, worauf sie sich freuen können“, hat der Vorstand des Reitervereins Dahnertal beschlossen. Auch die Gastgeber freuen sich sehr auf die Kinder. Und ganz besonders, nachdem sie die traditionelle Pfingstrallye auf der idyllischen und doch großzügigen Anlage mit Blick auf den Jungerfernsprung in diesem Jahr wegen der Corona-Vorschriften aussetzen mussten. Chef-Betreuerin Gabriele Rauscher-Klein und der Vereinsvorsitzende, Ehemann Peter Klein, sind davon überzeugt, alle Auflagen leicht erfüllen zu können, sollten diese bis Mitte Juli überhaupt noch bestehen. „Wir haben auf unserer Veranda so viel Platz, dass ich selbst bei vielen Anmeldungen jedes Kind zum Essen fast an eine eigene Biergarnitur setzen kann“, erklärt Gabriele Rauscher-Klein. Auch Schlafen sei selbst bei einer Vielzahl an Anmeldungen mit großem Abstand möglich, wenn nicht im Tipi, dann sowohl unter dem Dach als notfalls eben in kleinen Zelten. Denn gemeinsam Spiel, Spaß und Abenteuer rund ums Pferd funktioniere erstens an der frischen Luft und zweitens auch mit Abstand. Dazu gehören Reiten, Spielen, Pferde versorgen, gemeinsam alles Wichtige rund um das Lieblingstier lernen, kochen – und vor allem eben jede Menge Spaß haben. Die Reiterfreizeit ist für Anfänger ebenso geeignet wie für Fortgeschrittene.