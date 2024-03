Saarland gewinnt ein Sternerestaurant dazu So viele Michelin-Sterne wie noch nie in Deutschland – diese Restaurants wurden im Saarland und in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet

Neu mit einem Stern geehrt wurden Michelin zufolge das „Yoso“ in Andernach und das „St. Laurentiushof – Schockes Küche“ in Birkweiler (Südliche Weinstraße) sowie der „Meisenheimer Hof“ in Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach), das „Restaurant Brogsitter – Historisches Gasthaus Sanct Peter“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler und das „irori“ in Neustadt an der Weinstraße. Insgesamt gibt es nun in Rheinland-Pfalz 23 Ein-Stern-Restaurants. Drei Lokalen wurde der Stern gestrichen („Gotthardt‘s“ in Koblenz, „Alte Pfarrey“in Neuleiningen und „Restaurant Urgestein“ in Neustadt an der Weinstraße).