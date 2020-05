Mainzer Landtag : Dreyer plant regulären Unterricht an den Schulen nach den Ferien

Malu Dreyer (SPD): „Wir können mehr Normalität wagen.“ Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Auf der Landtagssitzung am Mittwoch kündigte die Ministerpräsidentin weitere Lockerungen an. In den Schulen soll es mehr Coronatests geben. Opposition kritisiert Konzeptlosigkeit.

Rheinland-Pfalz will nach den Sommerferien wieder zum regulären Unterricht in den Schulen zurückkehren. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Regierungserklärung im Landtag, der in der Mainzer Rheingoldhalle tagte. „Für den Fall, dass das Infektionsgeschehen das nicht zulässt, wird der Fern- und Präsenzunterricht auf der Basis klarer Leitlinien ausgebaut“, kündigte Dreyer an. Bei Kitas sei das Ziel, noch im Sommer zu einem normalen Betrieb zurückzukehren. Auf Konzepte, wie das gelingen soll, ging Dreyer nicht ein.

Dafür weitet das Land Coronatests in Kitas und Schulen aus, selbst wenn es an Verdachtsfällen fehlt. Vor und nach den Sommerferien sollen Gesundheitsämter in den Kommunen insgesamt 1500 Schüler und Lehrer auf das Virus testen. Aus 30 Schulen sollen sich danach freiwillig je 40 Schüler und zehn Mitarbeiter wie Lehrer und Hausmeister einem Rachenabstrich unterziehen, sagten Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). „Viele Familien werden in den Sommerferien wegfahren. Wenn wieder mehr Kinder und Jugendliche in die Kitas und Schulen gehen, brauchen wir Daten, wie sich das Infektionsgeschehen verändert“, erklärte Hubig diesen Schritt.

Insgesamt gebe es im Land Kapazitäten für 6200 Tests pro Tag, von denen derzeit oft nur 1000 bis 1500 gebraucht würden, weil immer weniger Menschen über Symptome klagten, so die Gesundheitsministerin. CDU-Oppositionsführer Christian Baldauf forderte vom Land, Erzieher und Lehrer „immer wieder und regelmäßig auf das Coronavirus“ zu testen.

309 Menschen waren am Mittwoch in Rheinland-Pfalz an Corona erkrankt, rund 100 neue Infizierte habe es in den vergangenen sieben Tagen gegeben, sagte die Ministerpräsidentin. Ihre Schlussfolgerung: „Wir können mehr Normalität wagen. Aber wir dürfen nicht übermütig werden.“ Für die kommende Woche habe sie kommunale Spitzen geladen, um zu vereinbaren „welche Lockerungen wir schon schneller als geplant umsetzen können“.

Wo Dreyer das Handeln des Landes über den grünen Klee lobte, rechnete CDU-Mann Baldauf mit dem Krisenmanagement der Ampelkoalition ab. Besonders in der Bildungspolitik. Schulen hielten Stufenpläne bereits jetzt nicht für umsetzbar, Lehrkräfte meldeten sich krank aus Angst um die Gesundheit, Digitalisierung bleibe an Schulen hängen. „Eine gescannte und verschickte Schulbuchseite ist noch kein digitales Lernen“, schimpfte Baldauf.

Nicht jeder Schüler darf sich gerade im Unterricht melden. Durch die Corona-Krise lernen viele Kinder daheim. Foto: dpa/Marijan Murat