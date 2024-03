Mitgliederversammlung des MGV 1876 Rieschweiler „Ihr seid viel besser, als ihr denkt“

Was das laufende Jahr angeht, so wurde es wieder durch die Mitwirkung am Neujahrsempfang der Gemeinde eröffnet. Anfang April soll es zum Konzert des GV Hengsberg gehen. Ende April folgte der musikalische Kaffeenachmittag. Im Mai stehen die musikalische Umrahmung der Jubelkonfirmation und der Wandertag an. Für September ist ein Weinfest geplant. Im Oktober gibt es einen Auftritt in Clausen. Der November bringt dann im Rahmen des Volkstrauertags das Singen auf dem Friedhof. Drei Termine stehen dann noch im Dezember an: Die Teilnahme am Weihnachtskonzert in Falkenbusch, die Beteiligung am Weihnachtsmarkt des Vereinsrings und ein Gesangsauftritt in der Kirche.