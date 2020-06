Saarbrücken Wochenlang blieben Jugendherbergen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Seit 18. Mai sind sie wieder offen, aber Schulklassen kommen nicht. Jetzt will das Land den Einrichtungen helfen, Zuschüsse aber an eine Bedingung knüpfen.

Die saarländischen Jugendherbergen in Dreisbach, Weiskirchen, Tholey, Saarbrücken und Homburg können angesichts tausender stornierter Übernachtungen in der Corona-Krise bald finanzielle Hilfen des Landes beantragen. Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) kündigte einen Schutzschirm für die fünf Einrichtungen sowie die drei Naturfreundehäuser mit Übernachtungsmöglichkeiten in Kirkel, Völklingen und Ludweiler an.