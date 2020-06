Auch wenn die Neunkircher Bäder (außer Heinitz) am 15. Juni geöffnet werden: Wegen der Auflagen wird der Badespaß ganz sicher nicht so aussehen wie auf diesem Archivfoto in Wiebelskirchen. Foto: mec/Stadt Neunkirchen/mec

Kreis Neunkirchen Die Neunkircher Bäder Die Lakai und Wiebelskirchen sind die ersten Schwimmbäder im Kreis Neunkirchen, die am 15. Juni öffnen werden. Ob weitere folgen, steht noch nicht fest.

„Wir machen die Bäder unter Auflagen auf, weil wir unseren Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit geben wollen, sich gesund zu halten“, erklärt dazu Oberbürgermeister Jörg Aumann. Zudem spielte der soziale Aspekt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung: Nicht jeder in der Stadt habe Geld für einen eigenen Pool. Der Sommerurlaub fällt für viele aus. „Daher haben wir uns als Verwaltung zusammen mit den Fraktionen darauf verständigt, den Kraftakt einer Öffnung unter Pandemiebedingungen auf uns zu nehmen.“ Es gehe in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen derzeit darum, den Balanceakt zwischen Gesundheitsschutz und öffentlichem Leben zu meistern. Beides müsse gewährleistet sein. Sollten sich die Infektionszahlen wieder nach oben bewegen, müsse mit einer erneuten Schließung gerechnet werden, betont der OB.

Pro Intervall werden jeweils nur maximal 300 Personen mit Onlineticket auf das Gelände des Freibads eingelassen. Vor Ort darf immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig im Becken sein. In den gesamten Bädern – außer im Schwimmerbecken und am Liegeplatz – gilt eine Mund-Nasen-Masken-Pflicht und es müssen Mindestabstände eingehalten werden. Sprungtürme, Rutschen, Unterwasserdüsen, Duschen und Schließfächer werden außer Betrieb genommen. Saison- und Zehnerkarten können vorübergehend nicht angewendet werden. Sie bleiben aber gültig für die Zeit nach Corona, teilt die Stadt Neunkirchen mit.

Nicht vor dem 29. Juni würde das Freibad Landsweiler-Reden geöffnet – wenn überhaupt. Denn diese Entscheidung soll in der kommenden Woche der Gemeinderat treffen, sagte Schiffweilers Bürgermeister Markus Fuchs auf SZ-Anfrage. Vorgelegt werde diesem ein Konzept, das pro Tag 600 Gästen in zwei Zeitblöcken den Besuch des Freibades per Onlineticket ermögliche. Dies allerdings unter strengen Auflagen, so könnten beispielsweise weder die Rutsche noch die Warmduschen genutzt werden. Fuchs rechnet mit Mehrkosten von bis zu 150 000 Euro, die unter anderem wegen eines privaten Sicherheitsdienstes und eines Toilettencontainers für Herren anfallen würden. Der Befall etlicher Bäume auf den Liegewiesen durch den Eichenprozessionsspinner ist neben der benötigten Vorlaufzeit ein Grund für den relativ spät angesetzten Eröffnungstermin eine Woche vor den Sommerferien. Der Befall wird durch eine Spezialfirma entfernt.