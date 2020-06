Noch vor den Ferien : Experte fordert jetzt Schule ohne Abstandsregel

Kiel/Saarbrücken Der Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten, der Kieler Infektionsmediziner Helmut Fichenscher, hat die schnelle Rückkehr zum Schulunterricht ohne Abstandsregeln gefordert, um bis zu den Sommerferien Erfahrungen zu sammeln.

Man hätte dann bei Gefahrensituationen die Ferien als „zeitlichen Sicherheitspuffer“, sagte der Forscher. Im Saarland kommen heute weitere Jahrgänge in die Schulen zurück. Bislang ist aber bis zu den Ferien nur ein Präsenzunterricht an wenigen Tagen in geteilten Klassen geplant, um strenge Abstandsregeln einzuhalten.