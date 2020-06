Reitvereins (RV) Einöd : Reitbetrieb erwacht aus Corona-Schlaf

Brigit Hohlweg führt mit Bela am Zügel den geführten Ausritt für Longenkinder an. Foto: Cordula von Waldow

Einöd Reitstunden auf dem Platz des RV Einöd für geübte Reiter und geführte Ausritte für Anfänger ermöglichen dem Reiternachwuchs, endlich wieder sein Hobby auszuüben. Auf Grund der Vorschriften wird in Kleingruppen trainiert.

„Behalte die Kontrolle“, ermahnt Birgit Hohlweg immer wieder, wenn sich Bella den körpersprachlichen Anweisungen von Jule Theobald in ihrem Sattel entziehen will. Einmal gelingt es der Stute tatsächlich, ihre Reiterin auszutricksen und in Richtung Stall zu laufen. Doch die pädagogisch erfahrene Trainerin verhilft mit ihren klaren Anweisungen „Schritt reiten zwischen dem ersten und dem zweiten Hindernis“ noch zu einem Erfolgserlebnis am Schluss der Reitstunde. „Ich bin schon höher gesprungen, aber Bella reite ich erst seit kurzem“, berichtet die Elfjährige. Für Sara Kirsch war es überhaupt erst die zweite Springstunde. Dafür pilotierte sie den Haflinger Imbra recht sicher auf dem Weg von einem Hindernis zum nächsten.